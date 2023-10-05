В прокуратуре заявили, что 5 октября обыски прошли одновременно по 8 адресам. Ранее в Киевской городской государственной администрации рассказывали, что обвал случился во время проведения ремонта.

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Где провели обыски из-за обвала моста

Киевская городская прокуратура рассказала, что уголовное дело возбуждено из-за вероятное присвоение бюджетных денег при реконструкции моста по улице Дегтяревской и Довженко должностными лицами:

Департамента транспортной инфраструктуры КГГА;

"Киевавтодора";

рядом субъектов ведения хозяйства.

Именно в рамках уголовного дела 5 октября на основании определения суда провели обыски одновременно по 8 адресам.

Департамента КГГА;

коммунальной корпорации;

подрядных организаций

Следует отметить, что полиция возбудила уголовное дело по статье 272 о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Обыски из-за обвала Дегтяревского моста / Фото Киевской прокуратуры

Обвал Дегтяровского моста: коротко