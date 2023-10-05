В прокуратуре заявили, что 5 октября обыски прошли одновременно по 8 адресам. Ранее в Киевской городской государственной администрации рассказывали, что обвал случился во время проведения ремонта.
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Где провели обыски из-за обвала моста
Киевская городская прокуратура рассказала, что уголовное дело возбуждено из-за вероятное присвоение бюджетных денег при реконструкции моста по улице Дегтяревской и Довженко должностными лицами:
- Департамента транспортной инфраструктуры КГГА;
- "Киевавтодора";
- рядом субъектов ведения хозяйства.
Именно в рамках уголовного дела 5 октября на основании определения суда провели обыски одновременно по 8 адресам.
- Департамента КГГА;
- коммунальной корпорации;
- подрядных организаций
Следует отметить, что полиция возбудила уголовное дело по статье 272 о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.
Обыски из-за обвала Дегтяревского моста / Фото Киевской прокуратуры
Обвал Дегтяровского моста: коротко
- 30 сентября 2023 года на Дегтяревском мосту на Шулявке произошел обвал – там несколько балок упали на проезжую часть.
- В Киевской городской государственной администрации рассказали, что обрушение произошло во время монтажа седьмой балки в проектное положение – она потеряла свою устойчивость и упала. Далее балка задела часть уже смонтированной конструкции. Именно поэтому она потеряла устойчивость и так упали 6 других балок пролетного строения.
- В "Киевавтодоре" заявили, что ответственность за проведение работ на объекте несет непосредственно подрядчик.