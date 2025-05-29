Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters. Около 300 местных жителей эвакуировали накануне, один человек пропал без вести.

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Что известно об обвале

Эксперты, к которым обратились в Reuters, отметили, что трудно оценить, насколько вызванное изменением климата повышение температуры могло спровоцировать обвал – из-за роли разрушающейся склона горы.

Кроме того, на кадрах с дрона, которые транслировала швейцарская национальная телерадиокомпания SRF, видно огромную равнину из грязи и почвы, полностью покрывшую часть села, протекающую через него реку и лесистые склоны окружающей долины.

В сети показали спутниковые снимки села: смотрите видео

спутниковые снимки высокого разрешения от Maxar показывают, что #Блаттен (#Швейцария) почти полностью погребен вслед за #Birch Обрушения ледника.



️Вода поднимается со скоростью ~80 см/ч, образуя неустойчивое озеро.



Власти предупреждают о возможном ночном переливе и селевых потоках.



#Вале pic.twitter.com/Rh2pJyOryb - Hendricus G Loos (@XIII77IIIX) 29 мая, 2025 г

Мэр Блаттена Матиас Беллвальд на пресс-конференции пообещал отстроить разрушенное село.

Это ужасно, когда ты теряешь свой дом. Я сочувствую жителям Блаттена в это время,

– написала в Х президент страны Карин Келлер-Зуттер.

Напомним, недавно в швейцарских Альпах возле горы Римпфишгорн нашли тела 5 лыжников. Прокуратура начала расследование обстоятельств трагедии. По предварительной информации, погибшие занимались скитурингом – видом активного туризма, когда спортсмены поднимаются на вершину на специальных лыжах, а затем спускаются с нее.