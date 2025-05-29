Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на агентство Reuters. Близько 300 місцевих жителів евакуювали напередодні, одна людина зникла безвісти.

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Що відомо про обвал

Експерти, до яких звернулися в Reuters, зазначили, що важко оцінити, наскільки спричинене зміною клімату підвищення температури могло спровокувати обвал – через роль схилу гори, що руйнується.

Окрім того, на кадрах з дрона, які транслювала швейцарська національна телерадіокомпанія SRF, видно величезну рівнину з бруду і ґрунту, що повністю покрила частину села, річку, що протікає через нього, і лісисті схили навколишньої долини.

У мережі показали супутникові знімки села: дивіться відео

️ High-resolution satellite images from Maxar reveal that #Blatten (#Switzerland) is nearly entirely buried following the #Birch Glacier collapse.



️Water is rising at ~80 cm/h, forming an unstable lake.



Authorities warn of possible overnight overflow and mudflows.



#Valais pic.twitter.com/Rh2pJyOryb — Hendricus G Loos (@XIII77IIIX) May 29, 2025

Мер Блаттена Матіас Беллвальд на пресконференції пообіцяв відбудувати зруйноване село.

Це жахливо, коли ти втрачаєш свій дім. Я співчуваю жителям Блаттена в цей час,

– написала в Х президентка країни Карін Келлер-Зуттер.

Нагадаємо, нещодавно у швейцарських Альпах біля гори Рімпфішгорн знайшли тіла 5 лижників. Прокуратура розпочала розслідування обставин трагедії. За попередньою інформацією, загиблі займалися скітурингом – видом активного туризму, коли спортсмени підіймаються на вершину на спеціальних лижах, а потім спускаються з неї.