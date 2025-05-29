Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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В Альпах льодовик знищив село

У південному кантоні Вале у Швейцарії стався масштабний зсув. З льодовика Берч в Альпах стався найбільший обвал. Масштабний зсув майже повністю знищив село Блаттен. Потік льоду, бруду й каміння накрив близько 90% населеного пункту. На щастя, місцева влада знала про небезпеку і завчасно провела евакуацію.

Для довідки. У гірському селі Блаттен раніше проживало близько 300 осіб.

На перший погляд, 90% села поховані під селевим потоком,

– заявив місцевий посадовець Штефан Ганцер, говорячи про масштаби трагедії.

Обвал льодовика в Альпах / Фото AP

Наразі про жертв та постраждалих не повідомляли. Однак щонайменше 1 людина вважається зниклою безвісти.

Достеменно невідомо, що саме спровокувало масштабний обвал. Однак фахівці наголошують, що масштаби пошкоджень у Блаттені – найбільші за останні 100 років.

Водночас регіональна служба безпеки попереджає, що ситуація у Швейцарських Альпах лишається критичною.

Ми маємо справу з масштабною катастрофою. Є загроза подальших обвалів,

– наголосили у службі.

Момент найбільшого обвалу потрапив на відео. На ньому можна побачити, як величезна хвиля з каміння, льоду та землі буквально "поховала" все село.

Момент обвалу у Швейцарських Альпах: дивіться відео

Раніше у Швейцарських Альпах знайшли тіла 5 лижників. Трагедія сталася 24 травня поблизу гори Рімпфішгорн.