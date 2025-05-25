Поліція кантону Вале повідомила, що трагедія сталася 24 травня поблизу гори Рімпфішгорн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Blick.

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У швейцарських Альпах знайшли загиблих лижників

Сигнал про можливу надзвичайну ситуацію надійшов у суботу після 16:30, коли група альпіністів, яка прямувала до вершини, помітила чотири пари лиж, залишені на висоті близько 4000 метрів, але без людей. Після підйому на вершину альпіністи повернулися, але лижі залишилися на місці. Тоді вони вирішили викликати допомогу.

До місця негайно було направлено рятувальний вертоліт Air Zermatt. Вже під час першого обльоту рятувальники виявили тіла 3 осіб приблизно за 500 метрів нижче сідловини. Ще 2 загиблих знайшли трохи вище, на сніговому плато. На місці потім було виявлено і п’яту пару лиж. Лікар, який прибув з рятувальниками, лише констатував смерть усіх п’яти осіб.

Особи загиблих наразі офіційно не встановлені. Прокуратура кантону розпочала розслідування, щоб встановити обставини трагедії.

За попередніми даними, всі п’ятеро займалися скітурингом – видом активного туризму, коли спортсмени підіймаються на вершину на спеціальних лижах, а потім спускаються з неї.

Довідка: гора Рімпфішгорн (4199 метрів), розташована неподалік італійського кордону, на схід від Цермата, має популярність серед досвідчених лижників-екстремалів.