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Важливо У Швейцарських Альпах стався рекордний обвал льодовика: знищено майже все село

Моторошні кадри обвалу у Швейцарії

У Швейцарських Альпах стався найбільший обвал льодовика за століття. Так, з льодовика Берч стався масштабний зсув, який майже повністю знищив село Блаттен. Момент зсуву потрапив на відео.

Рекордний обвал з льодовика у Швейцарії: дивіться відео

Як відбувався обвал: дивіться відео

Наразі у районі, де стався зсув, існує загроза повеней та нових обвалів. Наразі потоки річки Лонц та струмка Гізентелла заблоковані через зсув ґрунту та каміння. Місцева влада почала евакуацію сусідніх від Блаттена населених пунктів, адже ситуація оцінюється як критична.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що раніше квітуче село опинилося під завалами. Потужний селевий потік буквально "поховав" Блаттен, залишивши лише руїни.

Швейцарські Альпи після обвалу – більше у галереї

На щастя, минулося без жертв, адже раніше влада провела евакуацію місцевого населення та тварин.

Наразі село Блаттен повністю затопило. За приблизними оцінками, 90% будинків були знищені або затоплені.

Момент обвалу льодовика та моторошні наслідки: дивіться відео

Село у Швейцарії після обвалу: дивіться відео

Наразі вода в районі села Блаттен продовжує накопичуватися, тож існує серйозна загроза подальших руйнувань. Геологи наголошують, що потік неможливо контролювати, тому місцевих жителів найближчих районів потрібно евакуювати.