Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Blick.

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У Швейцарії загроза повені після обвалу

У південному кантоні Вале у Швейцарії стався масштабний зсув. Так, з льодовика Берч в Альпах стався найбільший обвал, який майже повністю знищив село Блаттен.

Після рекордного обвалу у Швейцарських Альпах почалася повінь поблизу знищеного села. За даними регіонального штабу з надзвичайних ситуацій, майже всі будівлі у Блаттені затоплені або опинилися під завалами. За попередніми оцінками, знищено 90% села.

Як пояснили фахівці, через селевий потік та сходження каміння заблокувалася річка Лонц та струмок Гізентелла, тому сталося неконтрольоване затоплення території. Наразі ситуацію оцінюють як критичну, адже існує загроза нових обвалів льодовика.

У Швейцарії після обвалу почалася повінь: дивіться відео

Через загрозу місцева влада оголосила евакуацію з сусідніх сіл Блаттена – Вілер та Кіппель. Оскільки вода продовжує накопичуватися, то існує серйозна загроза подальших руйнувань. Геологи наголошують, що потік неможливо контролювати, тому місцевих жителів потрібно негайно евакуювати.

Наразі про жертв та постраждалих не повідомляли, адже влада Блаттена вчасно евакуювала місцевих, однак щонайменше одна людина вважається зниклою безвісти. Мовиться про 64-річного жителя, який з невідомих причин опинився в епіцентрі обвалу.