Обвал на шахте на Луганщине: погиб шахтер, его коллега – тяжело травмирован
Вблизи Лисичанска в Луганской области произошел обвал на шахте "Привольнянская". Она входит в структуру компании "Лисичанскуголь".
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О трагедии сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и народный депутат от фракции "Батькивщина Михаил Волынец. Соответствующее сообщение появилось на его странице в фейсбук.
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По словам Волынца, трагедия произошла примерно в 23:30 28 июня.
В результате обвала погиб шахтер. А его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели эвакуировали на поверхность. Сейчас мужчина находится в больнице Лисичанска.
К сожалению, больше подробностей нардеп не обнародовал. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Предыдущий подобный инцидент
Предыдущий известный обвал на украинской шахте произошел в декабре 2019 года. Инцидент произошел на шахте "Южнодонбасская №1", которая располагается в Угледаре Донецкой области.
Обвал произошел на восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 метров. На момент чрезвычайного происшествия в зоне обвала находился один человек. После аварии его начали разыскивать.