Вблизи Лисичанска в Луганской области произошел обвал на шахте "Привольнянская". Она входит в структуру компании "Лисичанскуголь".

Смертельный обвал на шахте на Луганщине: что известно

О трагедии сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и народный депутат от фракции "Батькивщина Михаил Волынец. Соответствующее сообщение появилось на его странице в фейсбук.

Обратите внимание На Донетчине горела шахта "Северная": фото, видео

По словам Волынца, трагедия произошла примерно в 23:30 28 июня.

В результате обвала погиб шахтер. А его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели эвакуировали на поверхность. Сейчас мужчина находится в больнице Лисичанска.

К сожалению, больше подробностей нардеп не обнародовал. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Предыдущий подобный инцидент

Предыдущий известный обвал на украинской шахте произошел в декабре 2019 года. Инцидент произошел на шахте "Южнодонбасская №1", которая располагается в Угледаре Донецкой области.

Обвал произошел на восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 метров. На момент чрезвычайного происшествия в зоне обвала находился один человек. После аварии его начали разыскивать.