Поблизу Лисичанська у Луганській області стався обвал на шахті "Привільнянська". Вона входить до структури компанії "Лисичанськвугілля".

Смертельний обвал на шахті на Луганщині: що відомо

Про трагедію повідомив голова Незалежної профспілки гірників України та народний депутат від фракції "Батьківщина Михайло Волинець. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

Зверніть увагу На Донеччині горіла шахта "Північна": фото, відео

За словами Волинця, трагедія сталася приблизно о 23:30 28 червня.

У результаті обвалу загинув шахтар. А його колегу з чисельними переломами гірничорятувальники евакуювали на поверхню. Заразі чоловік перебуває у лікарні Лисичанська.

На жаль, більше подробиць нардеп не оприлюднив. Також він висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Попередній подібний інцидент

Попередній відомий обвал на українській шахті стався в грудні 2019 року. Інцидент трапився на шахті "Південнодонбаська №1", що розташовується у Вугледарі на Донеччині.

Обвал стався на східному польовому магістральному конвеєрному штреку горизонту 355 метрів. На момент надзвичайної події в зоні обвалу перебував один чоловік. Після аварії його почали розшукувати.