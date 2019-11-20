На Донеччині горіла шахта "Північна": фото, відео

У Донецькій області у селищі Північне спалахнула пожежа на шахті. Вогонь охопив 1500 квадратних метрів.

Покрівля на адміністративній будівлі копальні спалахнула 20 листопада о 6:00, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Три десятки рятувальників впродовж чотирьох годин гасили полум'я. Врешті о 10:16 пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Пожежа на шахті "Північна": дивіться відео

Усі роботи на підприємстві зупинено, видобуток вугілля не ведеться. Постраждалих немає, причини займання встановлюють правоохоронці.



Пожежу локалізували о 07:45

До слова, напередодні міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що найближчим часом можуть закрити 13-15 державних шахт. Адже через неефективні процеси, зокрема крадіжки та корупцію, вони є збитковими.