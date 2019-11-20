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      На Донеччині горіла шахта "Північна": фото, відео

      431 Читать новость на русском
      Фото з місця події / dsns.gov.ua

      У Донецькій області у селищі Північне спалахнула пожежа на шахті. Вогонь охопив 1500 квадратних метрів.

      Покрівля на адміністративній будівлі копальні спалахнула 20 листопада о 6:00, повідомляє пресслужба ДСНС.

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      Три десятки рятувальників впродовж чотирьох годин гасили полум'я. Врешті о 10:16 пожежу вдалося повністю ліквідувати.

      Пожежа на шахті "Північна": дивіться відео

      Усі роботи на підприємстві зупинено, видобуток вугілля не ведеться. Постраждалих немає, причини займання встановлюють правоохоронці.

      Пожежа на шахті
      Пожежу локалізували о 07:45

      До слова, напередодні міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що найближчим часом можуть закрити 13-15 державних шахт. Адже через неефективні процеси, зокрема крадіжки та корупцію, вони є збитковими.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Пожежа Новини Донецька Аварії на шахтах ДСНС
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