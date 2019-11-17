На Миколаївщині загорівся потяг з пасажирами: шокуючі фото

Біля станції Новокатеринівка, що на Миколаївщині, загорівся пасажирський потяг. На, щастя обійшлось без постраждалих.

Інцидент стався 16 листопада, потяг рухався напрямком "Колосівка – Миколаїв", повідомляє пресслужба ДСНС.

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Як з'ясувалось, вогонь охопив тягач та останній вагон потягу, інші вагони з пасажирами відчепили та відправили за маршрутом, ще до прибуття рятувальників.



Пожежа у потязі на Миколаївщині



Рятувальники ліквідовують пожежу

Загальна площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Займання вдалося ліквідували менш, ніж за дві години. Що стало причиною пожежі – встановлюють.

До слова, Укрзалізниця має намір скоротити 40-50% адміністративного персоналу і ці звільнення має намір розпочати вже в 2020 році. Крім цього, у планах компанії – розробити програми, які дозволять залучати кваліфіковані кадри і зробити залізницю привабливою для молоді.