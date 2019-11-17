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      На Миколаївщині загорівся потяг з пасажирами: шокуючі фото

      260 Читать новость на русском
      Фото з місця події / mk.dsns.gov.ua

      Біля станції Новокатеринівка, що на Миколаївщині, загорівся пасажирський потяг. На, щастя обійшлось без постраждалих.

      Інцидент стався 16 листопада, потяг рухався напрямком "Колосівка – Миколаїв", повідомляє пресслужба ДСНС.

      До теми: Дика корупція, щодня горять локомотиви, – Гончарук анонсував масштабні звільнення в Укрзалізниці

      Як з'ясувалось, вогонь охопив тягач та останній вагон потягу, інші вагони з пасажирами відчепили та відправили за маршрутом, ще до прибуття рятувальників.

      Пожежа у потязі
      Пожежа у потязі на Миколаївщині


      Рятувальники ліквідовують пожежу

      Загальна площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Займання вдалося ліквідували менш, ніж за дві години. Що стало причиною пожежі – встановлюють.

      До слова, Укрзалізниця має намір скоротити 40-50% адміністративного персоналу і ці звільнення має намір розпочати вже в 2020 році. Крім цього, у планах компанії – розробити програми, які дозволять залучати кваліфіковані кадри і зробити залізницю привабливою для молоді.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Пожежа Укрзалізниця Залізниця ДСНС
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