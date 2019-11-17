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      На Николаевщине загорелся поезд с пассажирами: шокирующие фото

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      Фото с места события / mk.dsns.gov.ua

      Возле станции Новокатериновка на Николаевщине, загорелся пассажирский поезд. На, счастье обошлось без пострадавших.

      Инцидент произошел 16 ноября, поезд двигался по направлению "Колосовка – Николаев", сообщает пресс служба ГСЧС.

      К теме: Дикая коррупция, ежедневно горят локомотивы, – Гончарук анонсировал масштабные увольнения в Укрзализныце

      Как выяснилось, огонь охватил тягач и последний вагон поезда, другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили по маршруту, еще до прибытия спасателей.

      Пожежа у потязі на Миколаїівщині
      Пожар в поезде на Николаевщине


      Спасатели ликвидируют пожар

      Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Менее чем через 2 часа возгорание удалось ликвидировали. Что стало причиной пожара – устанавливается.

      К слову, Укрзализныця намерена сократить 40-50% административного персонала и эти увольнения намерена начать уже в 2020 году. Кроме этого, в планах компании – разработать программы, которые позволят привлекать квалифицированные кадры и сделать железную дорогу привлекательной для молодежи.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины ГСЧС Железная дорога Укрзализниця Пожар
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