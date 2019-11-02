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      Укрзализныця уволит 50% персонала в 2020 году

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      "Укрзализныця" уволит 50% административного персонала
      "Укрзализныця" уволит 50% административного персонала / Getty Images

      "Укрзализныця" планирует сократить 40-50% административного персонала и эти увольнения намерена начать уже в 2020 году. Компания избавляться исключительно от непрофильных активов.

      "За один год никто не собирается уволить более сотни тысяч человек. Продолжается работа с профильным министерством, правительством, Всемирным банком над программой постепенной оптимизации штата в ближайшие 3-5 лет", – рассказал в интервью онлайн-проекта "12 лиц стратегии "Укрзализныци""один из членов правления компании Желько Марчек.

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      Он добавил, что для этого разработана специальная дорожная карта. При этом отметил, что "Укрзализныця" избавляться исключительно непрофильных активов.

      Наше ведомство платит зарплату совершенно не связанным с железнодорожными перевозками людям. Это и танцоры, и дровосеки, и лесники. На балансе компании – сотни предприятий,
      – рассказал Марчек.

      "Эта советское наследие заставляет "Укрзализныцю" платить коммунальные услуги и налог на землю в то время, когда из 200 объектов социальной сферы прибыльными являются только 10", – добавил член правления компании.

      Марчек добавил, что компании придется избавиться от активов, не относящихся к железной дороге, подвижному составу и средствам связи. Одновременно с продажей непрофильных активов и уменьшением количества работников должна существенно расти зарплата основного производственного персонала.

      В планах компании – разработать программы, которые позволят привлекать квалифицированные кадры и сделать железную дорогу привлекательной для молодежи.

      найприбутковіші державні компанії України Нафтогаз Укрзалізниця

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Укрзализниця Работа Транспорт Железная дорога
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