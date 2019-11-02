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      Укрзалізниця звільнить 50% персоналу у 2020 році

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      Укрзалізниця звільнить 50% адміністративного персоналу
      Укрзалізниця звільнить 50% адміністративного персоналу / Getty Images

      Укрзалізниця планує скоротити 40-50% адміністративного персоналу і ці звільнення має намір розпочати вже в 2020 році. Компанія позбуватимуться виключно непрофільних активів.

      "За один рік ніхто не збирається звільнити більше сотні тисяч людей. Триває робота з профільним міністерством, урядом, Світовим банком над програмою поступової оптимізації штату в найближчі 3-5 років", – розповів в інтерв'ю для онлайн-проєкту "12 обличь стратегії Укрзалізниці" один з членів правління компанії Желько Марчек.

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      Він додав, що задля цього розроблена спеціальна дорожня карта. При цьому наголосив, що Укрзалізниця позбуватиметься виключно непрофільних активів.

      Наше відомство платить зарплату абсолютно не пов'язаним з залізничними перевезеннями людям. Це і танцюристи, і дроворуби, і лісівники. На балансі компанії – сотні підприємств,
      – розповів Марчек.

      Ця радянська спадщина змушує Укрзалізницю платити комунальні послуги і податок на землю в той час, коли з 200 об'єктів соціальної сфери прибутковими є тільки 10, додав член правління компанії.

      Марчек додав, що компанії доведеться позбутися активів, що не відносяться до залізниці, рухомого складу та засобів зв'язку. Водночас із продажем непрофільних активів і зменшенням кількості працівників повинна суттєво зростати зарплата основного виробничого персоналу.

      У планах компанії – розробити програми, які дозволять залучати кваліфіковані кадри і зробити залізницю привабливою для молоді.

      найприбутковіші державні компанії України Нафтогаз Укрзалізниця

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця Транспорт Робота
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