Як потяги приймають душ: в "Укрзалізниці" показали відео усього процесу

А чи знали ви, що потяги теж проходять гігієнічні процедури? "Укрзалізниця" показала, як цей процес відбувається у вагономийному комплексі на найсучаснішій в Україні технічній пасажирській станції "Дарниця".

Відео того, як потяги приймають душ, опубліковане на фейсбук-сторінці "Укрзалізниці".

Важливо: Укрзалізницю повернули до Мінінфраструктури

На відео продемонстрований увесь гігієнічний процес – від підготовки миючих засобів у технічному приміщенні водопідготовки, через кімнату управління процесом і до конвеєра, на якому все і відбувається.

Для миття на на вагономийному комплексі використовуються спеціальні мийні засоби, система зволожування, щіткові модулі, ополіскування та система обсушування. Загалом процес миття одного потяга триває близько 15 хвилин.

Як виглядає процес миття потягів: дивіться відео