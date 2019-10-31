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      Як потяги приймають душ: в "Укрзалізниці" показали відео усього процесу

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      "Укрзалізниця" показала процес миття потягів
      "Укрзалізниця" показала процес миття потягів / poshtivka.org

      А чи знали ви, що потяги теж проходять гігієнічні процедури? "Укрзалізниця" показала, як цей процес відбувається у вагономийному комплексі на найсучаснішій в Україні технічній пасажирській станції "Дарниця".

      Відео того, як потяги приймають душ, опубліковане на фейсбук-сторінці "Укрзалізниці".

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      На відео продемонстрований увесь гігієнічний процес – від підготовки миючих засобів у технічному приміщенні водопідготовки, через кімнату управління процесом і до конвеєра, на якому все і відбувається.

      Для миття на на вагономийному комплексі використовуються спеціальні мийні засоби, система зволожування, щіткові модулі, ополіскування та система обсушування. Загалом процес миття одного потяга триває близько 15 хвилин.

      Як виглядає процес миття потягів: дивіться відео

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Укрзалізниця
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