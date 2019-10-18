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      Укрзалізницю повернули до Мінінфраструктури

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      Уряд повернув Укрзалізницю до Мінінфраструктури
      Уряд повернув Укрзалізницю до Мінінфраструктури / The Page

      Державна транспортна компанія Укрзалізниця повернулася до сфери управління Міністерства інфраструктури.

      Відповідне рішення ухвалив український уряд. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, це важливий крок до того, що реформа на залізниці все ж відбудеться. Почали реформувати залізницю ще 3 роки тому

      Зверніть увагу! Без тарганів та корупції: в Укрзалізниці починають величезну чистку

      Найближчим часом Укрзалізницю буде розділена на оператора інфраструктури, вантажного перевізника та пасажирського перевізника, а сама компанія стане публічною.

      Буде створено конкурентний ринок залізничних перевезень та забезпечено рівноправний доступ до залізничної інфраструктури. Для цього нам потрібен новий закон про залізничний транспорт, розраховуємо на підтримку парламенту в цьому питанні. Готуємо реформу системи тарифоутворення на послуги залізничних перевезень,
      – повідомив Криклій.

      Які ще плани має чинна влада щодо Укрзалізниці

      • модернізація залізничної інфраструктури;
      • оновлення парку пасажирських вагонів і локомотивів;
      • передача у концесію вокзалів задля покращення якості надання пасажирських послуг,
      • впровадження системи управління якістю пасажирських перевезень відповідно до стандартів Європейського Союзу.

      Детальніше! Розділення Укрзалізниці на три компанії: що про це відомо

      Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук наголошував, що нинішній менеджмент Укрзалізниці є корумпованим, а сама залізниця перебуває у поганому стані. Тому уряд хоче детально розібратись із цією проблемою. 

      Чому Укрзалізниця вийшла з підпорядкування Мінінфраструктури

      Кабінет міністрів України вивів державний залізничний холдинг Укрзалізниця з підпорядкування Міністерства інфраструктури України у січні 2017 року. У підсумку компанія почала підпорядкуватися безпосередньо уряду.

      Тодішній державний секретар Міністерства інфраструктури Андрій Галущак зауважував, що Укрзалізницю було передано уряду для проведення реформи корпоративного управління "Укрзалізниці".

      "Відтепер уряд як акціонер зможе швидко ухвалювати ефективні рішення, необхідні для функціонування компанії і реформ", – підкреслював він.

      До слова, у вересні 2016 року Кабмін ухвалив аналогічне рішеннящодо державного енергохолдингу "Нафтогаз України" з тим, щоб в подальшому колегіально здійснювати управління компанією.

      Що відомо про Укрзалізницю? Вона є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Укрзалізниця
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