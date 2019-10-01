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      Без тарганів та корупції: в Укрзалізниці починають величезну чистку

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      Таргани, клопи, брудна постіль і повна антисанітарія – так часто відгукуються про подорожі Укрзалізницею українці. Останнім часом таких відгуків тільки побільшало. Мовляв, ціни на квитки ростуть, а от замість комфорту купуєш собі зайві нерви та муки. Як не дивно, такої ж думки й новий уряд: визнають – Укрзалізницю треба реформувати.

      Таку ініціативу урядовці вже прописали у своїй програмі. Парламент розгляне її вже цього тижня.

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      Кількість скарг на Укрзалізницю рекордно велика. Пасажири обурюються антисанітарними умовами у вагонах і особливо санвузлах. Де-не-де, кажуть, навіть протікає дах.

      Деякі вагони Укрзалізниці лякають
      Деякі вагони Укрзалізниці лякають

      До тепер залізничники обходились хіба що оновленням вагонів – реставрували старі. Ремонт кожного обходився у 10,5 мільйонів гривень. Коштів на нові не вистачає, як і на більш масштабні трансформації. Катастрофічну ситуацію констатує й новий уряд.

      Хто винен у корупції в Укрзалізниці?

      Усьому виною, кажуть, корупція, від неї страждає не просто комфорт, а безпека пасажирів. Найвідоміші оборудки закидають компаніям, пов'язаним із братами Богданом та Ярославом Дубневичами. Перший засідає в Раді, другий вже екс-нардеп.

      Брати Дубневичі
      Брати Дубневичі

      А крім них корупцію закидають і кільком колишнім посадовцям залізниці. Докази про махінації та неякісне обладнання наразі вивчають правоохоронці. За оцінками, на закупівлі одних тільки анкерів за сім місяців цього року могли наварити 60 мільйонів гривень.

      Окремі групи впливу заробляють на тендерах, окремі групи впливу в ручному режимі, відправляють там локомотиви в своїх інтересах. Ми зараз уважно вивчаємо питання з якістю роботи цього менеджменту,
      – наголосив Олексій Гончарук.

      Після гучної заяви прем'єр-міністра масову чистку кадрів анонсувала й сама Укрзалізниця. "Впродовж наступних 3 місяців ми оголошуємо суттєві кадрові зміни в керівництві компанії. Принаймні половина менеджменту компанії буде замінена за цей час і будуть проведені жорсткі розслідування попередніх речей", – відповів голова Укрзалізниці Євген Кравцов.

      Які зміни в Укрзалізниці планує уряд?

      • У своїй новій програмній уряд запланував у найближчі 5 років оновити 200 локомотивів, 800 пасажирських вагонів, 10 електропоїздів "Інтерсіті" і відремонтувати 5000 кілометрів колій.

      Читайте також: Уряд планує розділити Укрзалізницю на три компанії: деталі

      • Саму держкомпанію Укрзалізниця планують розділити на три. А згодом подумають і про те, щоб віддати залізничні перевезення приватним компаніям.

      Будемо пропонувати створювати трьох незалежних операторів, які будуть відповідати за доступ до інфраструктури, за залізничні перевезення пасажирські і вантажні. Буде фактично такий дуже конкурентний ринок, після чого можна буде говорити про приватну тягу, пускати до ринку,
      – сказав міністр інфраструктури Владислав Кликлій.

      Вже до кінця року керівництво Укрзалізниці має презентувати уряду план, який дозволить вичистити на залізниці і корупцію, і тарганів.

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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця Кабінет Міністрів України Корупція
      Джерело: 24 канал
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