Без тараканов и коррупции: в Укрзализныце начинают огромную чистку

Тараканы, клопы, грязная постель и полная антисанитария – так часто отзываются о путешествиях Укрзализныцей украинцы. В последнее время таких отзывов стало больше. Мол, цены на билеты растут, а вот вместо комфорта покупаешь себе лишние нервы и мучения. Как ни странно, такого же мнения и новое правительство: признают – надо реформировать Укрзализныцю.

Такую инициативу чиновники уже прописали в своей программе. Парламент рассмотрит ее уже на этой неделе.

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Количество жалоб на Укрзализныцю рекордно большое. Пассажиры возмущены антисанитарными условиями в вагонах и особенно санузлах. Где-где, говорят, даже протекает крыша.



Некоторые вагоны Укрзализныци пугают

Железнодорожники обходились разве что обновлением вагонов – реставрировали старые. Ремонт каждого обходился в 10,5 миллионов гривен. Средств на новые не хватает, как и на более масштабные трансформации. Катастрофическую ситуацию констатирует и новое правительство.

Кто виноват в коррупции в Укрзализныце?

Всему виной, говорят, коррупция, от нее страдает не просто комфорт, а безопасность пассажиров. Самые известные сделки забрасывают компаниям, связанным с братьями Богданом и Ярославом Дубневичами. Первый заседает в Раде, второй уже экс-нардеп.



Братья Дубневичи

А кроме них вменяют коррупцию и нескольким бывшим должностным лицам железной дороги. Доказательства о махинациях и некачественном оборудовании сейчас изучают правоохранители. По оценкам, на закупки одних только анкеров за семь месяцев этого года могли наварить 60 миллионов гривен.

Отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, отдельные группы влияния в ручном режиме, отправляют там локомотивы в своих интересах. Мы сейчас внимательно изучаем вопрос с качеством работы этого менеджмента,

– отметил Алексей Гончарук.

После громкого заявления премьер-министра массовую чистку кадров анонсировала и сама Укрзализныця. "В течение следующих 3 месяцев мы объявляем существенные кадровые изменения в руководстве компании. По крайней мере половина менеджмента компании будет заменена за это время и будут проведены жесткие расследования предыдущих вещей", – ответил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

Какие изменения в Укрзализныце планирует правительство?

• В своей новой программе правительство запланировало в ближайшие 5 лет обновить 200 локомотивов, 800 пассажирских вагонов, 10 электропоездов "Интерсити" и отремонтировать 5000 километров путей.

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• Саму госкомпанию "Укрзализныця" планируют разделить на три. А потом подумают и о том, чтобы отдать железнодорожные перевозки частным компаниям.

Будем предлагать создавать три независимых оператора, которые будут отвечать за доступ к инфраструктуре, за железнодорожные перевозки пассажирские и грузовые. Будет фактически такой очень конкурентный рынок, после чего можно будет говорить о частной тяге, пускать к рынку,

– сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Уже до конца года руководство Укрзализныци должно презентовать правительству план, который позволит вычистить на железной дороге и коррупцию, и тараканов.