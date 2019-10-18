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      Укрзализныцю вернули в Мининфраструктуры

      32 Читати новину українською
      Правительство вернуло Укрзализныцю в Мининфраструктуры
      Правительство вернуло Укрзализныцю в Мининфраструктуры / The Page

      Государственная транспортная компания Укрзализныця вернулась в сферу управления Министерства инфраструктуры.

      Соответствующее решение приняло украинское правительство. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, это важный шаг к тому, что реформа на железной дороге все же произойдет. Начали реформировать железную дорогу еще 3 года назад

      Обратите внимание! Без тараканов и коррупции: в Укрзализныце начинают огромную чистку

      В ближайшее время Укрзализныця будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной.

      Будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Для этого нам нужен новый закон о железнодорожном транспорте, рассчитываем на поддержку парламента в этом вопросе. Готовим реформу системы тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок,
      – сообщил Криклий.

      Какие еще планы у действующей власть относительно Укрзализныци

      • модернизация железнодорожной инфраструктуры;
      • обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов;
      • передача в концессию вокзалов для улучшения качества предоставления пассажирских услуг,
      • внедрение системы управления качеством пассажирских перевозок в соответствии со стандартами Европейского Союза.
      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Укрзализниця
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