Укрзализныцю вернули в Мининфраструктуры

Государственная транспортная компания Укрзализныця вернулась в сферу управления Министерства инфраструктуры.

Соответствующее решение приняло украинское правительство. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, это важный шаг к тому, что реформа на железной дороге все же произойдет. Начали реформировать железную дорогу еще 3 года назад

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В ближайшее время Укрзализныця будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной.

Будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Для этого нам нужен новый закон о железнодорожном транспорте, рассчитываем на поддержку парламента в этом вопросе. Готовим реформу системы тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок,

– сообщил Криклий.

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