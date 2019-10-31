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      Как поезда принимают душ: в "Укрзализныце" видео всего процесса

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      "Укрзализныця" показала процесс мытья поездов
      "Укрзализныця" показала процесс мытья поездов / poshtivka.org

      А вы знали, что поезда тоже проходят гигиенические процедуры? "Укрзализныця" показала, как этот процесс происходит в вагономоечном комплексе на самой современной в Украине технической пассажирской станции "Дарница".

      Видео того, как поезда принимают душ, опубликовано на фейсбук-странице "Укрзализныци".

      Важно: Укрзализныцю вернули в Мининфраструктуры

      На видео продемонстрирован весь гигиенический процесс – от подготовки моющих средств в техническом помещении водоподготовки, через комнату управления процессом и до конвейера, на котором все и происходит.

      Для мытья на вагономоечном комплексе используются специальные моющие средства, система увлажнения, щеточные модули, ополаскивание и система обсушивания. В целом процесс мытья одного поезда длится около 15 минут.

      Как выглядит процесс мытья поездов: смотрите видео

      blog_ava
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      202
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Укрзализниця
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