Как поезда принимают душ: в "Укрзализныце" видео всего процесса

А вы знали, что поезда тоже проходят гигиенические процедуры? "Укрзализныця" показала, как этот процесс происходит в вагономоечном комплексе на самой современной в Украине технической пассажирской станции "Дарница".

Видео того, как поезда принимают душ, опубликовано на фейсбук-странице "Укрзализныци".

Важно: Укрзализныцю вернули в Мининфраструктуры

На видео продемонстрирован весь гигиенический процесс – от подготовки моющих средств в техническом помещении водоподготовки, через комнату управления процессом и до конвейера, на котором все и происходит.

Для мытья на вагономоечном комплексе используются специальные моющие средства, система увлажнения, щеточные модули, ополаскивание и система обсушивания. В целом процесс мытья одного поезда длится около 15 минут.

Как выглядит процесс мытья поездов: смотрите видео