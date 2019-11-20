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      В Донецкой области горела шахта "Северная": фото, видео

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      Фото с места события / dsns.gov.ua

      В Донецкой области в поселке Северное возник пожар на шахте. Огонь охватил 1500 квадратных метров.

      Кровля на административном здании шахты вспыхнула 20 ноября в 6:00, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      Три десятка спасателей в течении четырех часов тушили пламя. В конечном итоге в 10:16 пожар удалось полностью ликвидировать.

      Пожар на шахте "Северная": смотрите видео

      Все работы на предприятии остановлены, добыча угля не ведется. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливают правоохранители.

      Пожежа на шахті
      Пожар локализован в 07:45

      К слову, накануне министр энергетики Алексей Оржель заявил, что в ближайшее время могут закрыть 13-15 государственных шахт. Ведь из-за неэффективных процессов, в частности краж и коррупции, они являются убыточными.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины ГСЧС Аварии на шахтах Новости Донецка Пожар
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