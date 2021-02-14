Обвал на шахте произошел на Кузбассе в России: СМИ сообщают о жертвах
На шахте "Юбилейная" в Новокузнецком городском округе на Кузбассе произошел обвал горной породы. В момент инцидента там находились 98 горняков. СМИ сообщают о менее 1 погибшем. Новокузнецк располагается в Кемеровской области России.
Источник:24 канал
Обвал произошел примерно в 3 ночи на 14 февраля по местному времени. Сейчас горняков поднимают на поверхность. Об этом сообщили запрещенные в Украине прокремлевские информационные агентства.
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Подробнее об обвале в шахте на Кузбассе
- Горная порода обрушилась в штреке на горнодобывающем предприятии.
- По последним данным, на поверхность уже подняли 83 горняка. Предварительно, пострадавших среди них нет.
- ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает о не менее 1 погибшем.
- На месте работают 24 специалиста МЧС России. Также привлекли 5 единиц техники.
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Что известно о шахте "Юбилейная" в Кузбассе?Здесь добывают уголь ценной марки "Ж". Его используют для изготовления кокса, выплавки чугуна и стали.
Предприятие входит в состав холдинга "Топпром". Руководство компании в лице владельца и генерального директора являются фигурантами расследуемых уголовных дел о коммерческом подкупе импортеров и взяточничестве.
Данные ТАСС.
Где располагается шахта "Юбилейная" на Кузбассе / Карта
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