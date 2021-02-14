На шахте "Юбилейная" в Новокузнецком городском округе на Кузбассе произошел обвал горной породы. В момент инцидента там находились 98 горняков. СМИ сообщают о менее 1 погибшем. Новокузнецк располагается в Кемеровской области России.

Обвал произошел примерно в 3 ночи на 14 февраля по местному времени. Сейчас горняков поднимают на поверхность. Об этом сообщили запрещенные в Украине прокремлевские информационные агентства.

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Подробнее об обвале в шахте на Кузбассе

Горная порода обрушилась в штреке на горнодобывающем предприятии.

По последним данным, на поверхность уже подняли 83 горняка. Предварительно, пострадавших среди них нет.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает о не менее 1 погибшем.

На месте работают 24 специалиста МЧС России. Также привлекли 5 единиц техники.

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Что известно о шахте "Юбилейная" в Кузбассе? Здесь добывают уголь ценной марки "Ж". Его используют для изготовления кокса, выплавки чугуна и стали.



Предприятие входит в состав холдинга "Топпром". Руководство компании в лице владельца и генерального директора являются фигурантами расследуемых уголовных дел о коммерческом подкупе импортеров и взяточничестве.



Данные ТАСС .

Заметим! В конце декабря 2020 года на шахте "Золотое" в Луганской области также произошел обвал, но уже горной массы. В этот момент там находились 2 шахтера. К сожалению, одного из них нашли мертвым . Другому удалось спастись и мужчина даже отказался от госпитализации.