Местные телеграм-каналы уже публикуют фото инцидента. В результате обвала задерживаются некоторые маршруты общественного транспорта, а движение автомобилей перекрыто.
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Обвал моста в Киеве
Вечером 19 июня в Киеве на улице Жилянская упала железобетонная балка пешеходного моста. Отмечается, что она перегородила движение в обе стороны.
Обвал моста в Киеве: смотрите фото
В Киевпастрансе уже предупредили, что из-за обвала задерживается движение трамваев №№ 1, 3. Также временно перекрыто движение авто вдоль трамвайной линии.
Сейчас автомобильное движение перекрыто на границе улиц Борщаговской и Жилянской (под путепроводом).
Жертв и пострадавших нет. На месте работают необходимые городские службы, чтобы как можно быстрее восстановить возможность дорожного движения,
– указали в КГГА.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" уже планирует организовать движение автобусов по маршруту трамвая № 3.
Обвал Воздухофлотского путепровода: смотрите видео
Напомним, что в сентябре 2023 года в Киеве обвалился другой мост – Дегтяревский. Путепровод долгое время находился в аварийном состоянии. Оказалось, что во время установки 7-й балки та упала и зацепила другую часть конструкции. В результате 6 других балок тоже попадали. А это привело к разрушению нескольких центральных пролетов.