Обвал фондовых рынков и падение цен на нефть: причины и вероятные последствия кризиса

Рекордный обвал цен на нефть в понедельник, 9 марта, вызвал резкое падение финансовых рынков. На мировых биржах аналитики наблюдают снижение ведущих индексов. Нефтяная война между Россией и ОПЕК может серьезно повлиять на мировую экономику. Пострадать может и Украина.

Что известно об обвале цен на рынке нефти: основное

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Страны ОПЕК на переговорах 6 марта 2020 года не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения из-за снижения спроса в связи с распространением коронавируса. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу нефти.

Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения из-за снижения спроса в связи с распространением коронавируса. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу нефти. 9 марта ОПЕК и Россия провалили окончательные переговоры. Уже утром цены на нефть упали более чем на 30%. Стоимость нефти в США снизилась на 34% до 27,34 доллара за баррель. Недавно цена сырой нефти упала на 27% и торговалась по 30,04 доллара за баррель. Стоимость нефти марки Brent опустилась на 26% до 33,49 доллара за баррель, а цена WTI снизилась на 30%.

Стоимость нефти в США снизилась на 34% до 27,34 доллара за баррель. Недавно цена сырой нефти упала на 27% и торговалась по 30,04 доллара за баррель. Стоимость нефти марки Brent опустилась на 26% до 33,49 доллара за баррель, а цена WTI снизилась на 30%. Это стало самым масштабным однодневным обвалом цен, начиная с 1991 года и кризиса в Персидском заливе.

Также цены на нефть попали под влияние медвежьей тенденции (начали снижаться) в результате вспышки коронавируса. В результате распространения вируса снизился спрос на сырье. Ведь производственные мощности Китая временно приостановлены из-за введения властями карантина.

из-за введения властями карантина. Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco уже предложила покупателям нефти самые большие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу на 2 миллиона баррелей в день.

Важно! Между странами-членами ОПЕК и партнерами организации действовало соглашение о сокращении объемов нефтедобычи до 1,7 миллиона баррелей в сутки. Соглашение, которое 24 страны последовательно выполняли в течение трех лет, перестанет действовать 31 марта.

Сценарии и прогнозы по разрешению кризиса

Позитивный сценарий

Экономист программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал, что сейчас все зависит от дальнейших договоренностей между ОПЕК и Россией. Он склоняется к тому, что в рамках ОПЕК все же найдут консенсус, поскольку сейчас в мире и так достаточно факторов, которые могут вызвать турбулентность в глобальной экономике. Мировые игроки осознают все риски, с которыми столкнулась мировая экономика.

По его словам, в 2014 году Саудовская Аравия уже прибегала к подобному шагу, пытаясь снижать цену и захватить рынок. Тогда они фактически обвалили рынок нефти. Эксперт предполагает, что нынешняя попытка саудитов надавить на других участников соглашения, чтобы сократить объемы добычи нефти, временная.

Негативный сценарий

В то же время Прокип указывает на риск непрогнозируемости. Если ОПЕК и Россия все же придут к соглашению в ближайшие недели по сокращению добычи нефти, то цена стабилизируется, но сделать это будет сложно.

На фоне того, что сейчас происходит с экономикой, ее торможением и ситуацией с коронавирусом, вернуть цену к 50 – 60 долларов за баррель нефти будет сделать непросто,

– замечает эксперт.

Согласно такому сценарию, если цена на нефть останется на уровне 35 долларов за баррель в течение года, это может иметь разрушительные последствия для стран-экспортеров "черного золота". Экономист предполагает, что это может стать еще одним шагом к началу глобального финансового кризиса.

Что такое ОПЕК?ОПЕК – это международная межправительственная организация, созданная странами-экспортерами нефти. Ее основной целью является контроль за распределением квот на добычу нефти. Страны-члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти.



В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

Снижение цен на нефть: как отреагировали фондовые рынки

После обвала нефтяных котировок резко упали ведущие европейские индексы. Больше всего снизился индекс Лондонской биржи FTSE 100 , потерявший 8,54%.

Больше всего снизился индекс Лондонской биржи , потерявший 8,54%. Торги на S&P 500 пришлось остановить после падения на 7%.

пришлось остановить после падения на 7%. Фьючерсы Dow снизились на 7,3%, Nasdaq Composite – на 6,9%.

снизились на 7,3%, – на 6,9%. Немецкий DAX уменьшился на 7,4%.

уменьшился на 7,4%. Итальянский основной фондовый индекс FTSE MIB снизился на 7%.

снизился на 7%. Гонконгская биржа просела на 3,5%, южнокорейская – на 4%, Шанхайская – на 2,5%.

В Австралии индекс S&P/ASX 200 снизился на рекордные за 11 лет 6,3%.

После падения S&P торги приостановили на 15 минут. Если после восстановления потери составят 13%, торги приостановят еще на 15 минут. Если падение составит 20%, рынки закроют на целый день.



Обвал на биржах США / Скриншот

Падение рубля и влияние на российскую экономику

В то же время немалые потери понесла Россия. На международном валютном рынке обвалился курс российского рубля. Доллар вырос до 75,05 рубля. А это самая высокая стоимость американской валюты с марта 2016 года. Евро дошел на форексе до отметки 86,13 рубля.

Российская власть уверяет, что это временное явление и курс рубля стабилизируется в ближайшее время.

По словам эксперта Андриана Прокипа, нефть – это огромная статья экспортных доходов России. Это серьезно давит на валютный курс. В бюджете России заложен курс около 40 долларов за баррель нефти. Нынешняя отметка уже ниже той, которую прогнозировали в Кремле. Это будет ударом по бюджету.

В то же время, по мнению экономиста, если это продлится не больше месяца, для них это не будет страшной угрозой, поскольку у России есть серьезные золотовалютные резервы.

С другой стороны, если мы войдем в эпоху критически низких цен на нефть, и это продлится больше года или более, то это станет серьезным ударом для России. Нужно будет переориентировать потоки, сокращать различные программы,

– отмечает эксперт.

Если это случится, может измениться и внешнеполитический курс Кремля, ведь он всегда становился инструментом мобилизации электората Путина внутри страны.

Ценные бумаги российских компаний на утро 9 марта обвалились следующим образом:

Газпром -18,07%

Газпромнефть -20,53%

Роснефть -22,45%

Лукойл -24,38%

Новатек -25,41%

ВТБ -18,45%

Сбербанк -26,33%

Норникель -10,57%

Северсталь -14,39%

НЛМК -13,52%

Магнит -19,85%

Лента -9,18%

АФК "Система" -12,9%

Как нефтяная война между ОПЕК и Россией повлияет на Украину

Наибольшей угрозой для Украины может стать дальнейшее падение на других сырьевых рынках. В частности, говорится о рынках железной руды или зерна. Это может повлиять на украинский экспорт и курс гривны.

В Украине все еще существует значительная взаимосвязь между ценами на нефть и ценами на газ. Соответственно, может произойти падение цен на газ, который мы импортируем. Кроме того, эксперт отмечает, что дальнейшее падение цены на нефть будет осложнять собственную газодобычу, поскольку инвестиции при низких ценах на энергоносители становятся менее рентабельными.

Риски для Украины