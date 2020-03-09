Обвал фондових ринків і падіння цін на нафту: що відомо про причини і ймовірні наслідки кризи

Рекордний обвал цін на нафту у понеділок, 9 березня 2020 року, спричинив різке падіння фінансових ринків. На світових біржах аналітики спостерігають суттєве зниження провідних індексів. Нафтова війна між Росією і ОПЕК може серйозно вплинути на світову економіку. Постраждати може й Україна.

Що відомо про обвал цін на ринку нафти: основне

Радимо ознайомитись Обвал цін на нафту: як це вплине на Україну, курс гривні і ціни на бензин

Країни ОПЕК на переговорах 6 березня 2020 року не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти . Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження через зниження попиту у зв'язку з поширенням коронавірусу. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток нафти.

. Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження через зниження попиту у зв'язку з поширенням коронавірусу. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток нафти. 9 березня ОПЕК та Росія провалили остаточні перемовини. Вже зранку ціни на нафту впали на понад 30% . Вартість нафти у США знизилася на 34% до 27,34 долара за барель. Нещодавно ціна сирої нафти впала на 27% і торгувалася за 30,04 долара за барель. Вартість нафти марки Brent опустилася на 26% до 33,49 долара за барель, а ціна WTI знизилася на 30%.

. Вартість нафти у США знизилася на 34% до 27,34 долара за барель. Нещодавно ціна сирої нафти впала на 27% і торгувалася за 30,04 долара за барель. Вартість нафти марки Brent опустилася на 26% до 33,49 долара за барель, а ціна WTI знизилася на 30%. Це стало наймасштабнішим одноденним обвалом цін, починаючи з 1991 року і кризи у Перській затоці.

Також ціни на нафту потрапили під вплив ведмежої тенденції (почали знижуватися) внаслідок спалаху коронавірусу. Внаслідок поширення вірусу знизився попит на сировину . Адже виробничі потужності Китаю тимчасово призупинилися через введення владою карантину.

знизився попит на сировину Державна компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco вже запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток на понад 2 мільйони барелів у день.

Важливо! Між країнами-членами ОПЕК та партнерами організації діяла угода про скорочення обсягів нафтовидобутку до 1,7 мільйона барелів на добу. Угода, яку 24 країни послідовно виконували протягом трьох років, перестане діяти 31 березня.

Сценарії та прогнози щодо вирішення кризи

Позитивний сценарій

Еекономіст програми "Енергетика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів, що зараз усе залежить від подальших домовленостей між ОПЕК та Росією. Він схиляється до того, що в межах ОПЕК таки знайдуть консенсус, оскільки зараз у світі й так достатньо чинників, які можуть зумовити турбулентність у глобальній економіці. Світові гравці усвідомлюють усі ризики, з якими зіштовхнулась світова економіка.

За його словами, у 2014 році Саудівська Аравія вже вдавалася до подібного кроку намагаючись знижувати ціну і захопити ринок. Тоді вони фактично обвалили ринок нафти. Експерт припускає, що теперішня спроба саудитів натиснути на інших учасників угоди, щоб скоротити обсяги видобутку нафти, тимчасова.

Негативний сценарій

Водночас Прокіп вказує на ризик непрогнозованості. Якщо ОПЕК і Росія все ж дійдуть до згоди у найближчий тижні щодо скороченню видобутку нафти, то ціна стабілізується, але зробити це буде складно.

На фоні того, що зараз відбувається з економікою, її гальмуванням і ситуацію з коронавірусом, повернути ціну до 50 – 60 доларів за барель нафти, буде зробити непросто,

– зауважує експерт.

Згідно з таким сценарієм, якщо ціна на нафту залишиться на рівні 35 доларів за барель протягом року, це може мати руйнівні наслідки для країн-експортерів "чорного золота". Економіст припускає, що це може стати ще одним кроком до початку глобальної фінансової кризи.

Що таке ОПЕК?ОПЕК – це міжнародна міжурядова організація, створена країнами-експортерами нафти. Її основною метою є контроль за розподіленням квот на видобуток нафти. Країни-члени ОПЕК контролюють близько 2/3 світових запасів нафти.



До складу ОПЕК входять 14 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея і Еквадор.

Зниження цін на нафту: як відреагували фондові ринки

Після обвалу нафтових котирувань різко впали провідні європейські індекси . Найбільше знизився індекс Лондонської біржі FTSE 100 , що втратив 8,54%.

Торги на S&P 500 довелося зупинити після падіння на 7%.

довелося зупинити після падіння на 7%. Ф'ючерси Dow знизилися на 7,3%, Nasdaq Composite – на 6,9%.

знизилися на 7,3%, – на 6,9%. Німецький DAX зменшився на 7,4%.

Італійський основний фондовий індекс FTSE MIB знизився на 7%.

Гонконзька біржа просіла на 3,5%, Південнокорейська – на 4%, Шанхайська – на 2,5%.

В Австралії індекс S&P/ASX 200 знизився на рекордні за 11 років 6,3%.

Після падіння S&P торги призупинили на 15 хвилин. Якщо після відновлення втрати сягнуть 13%, торги призупинять ще на 15 хвилин. Якщо падіння складе 20%, ринки закриють на цілий день.



Обвал на біржах США / Скріншот

Падіння рубля і вплив на російську економіку

Водночас чималих втрат зазнала Росія. На міжнародному валютному ринку обвалився курс російського рубля. Долар виріс до 75,05 рубля. А це найвища вартість американської валюти з березня 2016 року. Євро дійшло на форексі до позначки 86,13 рубля.

Російська влада запевняє, що це тимчасове явище і курс рубля стабілізується найближчим часом.

За словами експерта Андріана Прокіпа, нафта – це величезна стаття експортних доходів Росії. Це відповідно серйозно тисне на валютний курс. У бюджеті Росії закладений курс близько 40 доларів за барель нафти. Нинішня відмітка вже є нижчою ніж та, яку прогнозували у Кремлі. Це буде удар по бюджету.

Водночас, на думку економіста, якщо це триватиме не більше місяця, для них це не буде страшною загрозою, оскільки в Росії є серйозні золотовалютні резерви.

З іншого боку, якщо ми увійдемо в епоху критично низьких цін на нафту, і це триватиме більше року чи більше, то це стане серйозним ударом для Росії. Потрібно буде переорієнтовувати потоки, скорочувати різні програми,

– наголошує експерт.

Якщо це трапиться, може змінитися й зовнішньополітичний курс Кремля, адже він завжди ставав інструментом мобілізації електрату Путіна всередині країни.

Цінні папери російських компаній на ранок 9 березня обвалилися наступним чином:

Газпром -18,07%

Газпромнефть -20,53%

Роснефть-22,45%

Лукойл -24,38%

Новатек -25,41%

ВТБ -18,45%

Сбербанк -26,33%

Норникель -10,57%

Северсталь -14,39%

НЛМК -13,52%

Магнит -19,85%

Лента -9,18%

АФК "Система" -12,9%

Як нафтова війна між ОПЕК і Росією вплине на Україну

Найбільшою загрозою для України може стати подальше падіння на інших сировинних ринках. Зокрема, мовиться про ринки залізної руди, чи зерна. Це може вплинути на український експорт і курс гривні.

В Україні все ще існує значний взаємозв'язок між цінами на нафту і цінами на газ. Відповідно, може статися падіння цін на газ, який ми імпортуємо. Окрім того, експерт наголошує, що подальше падіння ціни на нафту ускладнюватиме власний газовидобуток, оскільки інвестиції при низьких цінах на енергоносії стають менш рентабельними.

Ризики для України