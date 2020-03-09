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      Самый сильный обвал с 1991 года: цены на нефть упали на 30%

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      ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти. В результате 9 марта цены на нефть упали на 30%. Это самый ощутимый однодневный обвал цен, начиная с 1991 года.

      О мощном падении цен на нефть сообщает CNN. В прошлый раз такого уровня цены на нефть достигли в 1991 году, когда началась война в Персидском заливе.

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      Что известно о ценах на нефть

      • Цена нефти американской марки WTI упала на 30%. Если 6 марта торги закрылись на отметке 41,28 доллара за баррель, то уже 9 марта нефть продают за меньше, чем 29 долларов.
      • Стоимость североморского сорта Brent упала за ночь почти на 14 долларов за баррель. Теперь она стоит 31,27 доллара. Торги североморской нефтью 7 марта завершились на уровне 45,54 доллара за баррель.

      Почему нефть так подешевела

      Снижение цен связано со срывом нефтяного соглашения между ОПЕК и Россией. Договор официально утратит силу в конце марта.

      В результате распространения по всему миру коронавируса спрос на нефть упал. Россия же отказалась сокращать производство нефти. А Саудовская Аравия еще больше обострила ситуацию. Как объясняют эксперты, королевство снизило цены на поставки в апреле на 6-8 долларов. В Саудовской Аравии прибегли к этому, чтобы вернуть себе долю рынка и надавить на Россию.

      Обратите внимание! Согласно статистике, предыдущий рекорд однодневного процентного падения цен на нефть зафиксировали в США в сентябре 2001 года. Тогда нефть подешевела на 15%.

      Падение цен на нефть повлияло и на фондовые биржи. Там произошел обвал.

      Как снижение цен на нефть повлияло на фондовые рынки:

      • торги на S&P 500 пришлось остановить после падения на 5%;
      • фьючерсы Dow снизились на 4,9%, Nasdaq Composite – на 4,8%.
      • Гонконгская биржа просела на 3,5%, Южнокорейская – на 4%, Шанхайская – на 2,5%.
      • в Австралии индекс S&P/ASX 200 снизился на рекордные за 11 лет 6,3%;
      • на международном валютном рынке обвалился курс российского рубля. Доллар вырос до 73,29 рубля. А это самая высокая стоимость американской валюты с марта 2016 года.

      Что известно об ОПЕК?ОПЕК – международная межправительственная организация, созданная странами-экспортерами нефти. Ее основной целью является контроль за распределением квот на добычу нефти. Страны-члены ОПЕК контролируют около 2 третей мировых запасов нефти. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. 

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости России Фондовый рынок нефть Обвал цен на нефть Саудовская Аравия ОПЕК
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