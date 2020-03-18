Российский рубль обвалился до 4-летнего минимума: причины

Курс российского рубля к доллару и евро на торгах 18 марта упал до 4-летнего минимума. Курс доллара на Московской бирже преодолел отметку в 80 рублей. Евро продают за 87 рублей.

На российскую валюту давит вспышка пандемии коронавируса и падение цен на нефть. Сегодня цена на нефть марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Акции ряда крупнейших российских компаний также обвалились на торгах в среду:

Больше всего потеряли в цене акции "Аэрофлота" (падают более чем 11%). Это происходит из-за сообщения об отмене рейсов по многим европейским направлениям.

Дешевеют также и нефтяные компании, например, "Лукойл", "Роснефть" и "Сургутнефтегаз".

Важно! В российском "Сбербанке" уверяют, что коллапса в России не будет, так как смоделирован жесткий сценарий экономического кризиса при котором баррель "черного золота" будет стоить всего 20 долларов, а один доллар будет стоить 100 рублей. Однако российский бюджет, отметим, предусматривает 42 доллара за баррель нефти.

Реакция российского правительства на обвал рубля

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российское правительство отклоняется от макроэкономического прогноза на 2020 год. По его словам, бюджет этого года будет дефицитным, придется привлечь средства Фонда национального благосостояния.

По словам министра, сокращаются целые сектора экономики, включая авиаперевозками, туризм и малый бизнес.

В то же время первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заверил, что валютный рынок в России сейчас достаточно сбалансирован, а рубль сохраняет устойчивость.

Что известно об обвале цен на нефть?

6 марта 2020 года страны ОПЕК не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Таким образом, с 1 апреля все ограничения на добычу нефти будут сняты. В России заявили, что соглашение с ОПЕК не отвечала его интересам. Теперь наращивания добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний, то есть это возможность неконтролируемо увеличивать добычу "черного золота".



В результате 9 марта цены на нефть упали на 30%: это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года. Из-за обвала международных фондовых бирж и резкого падения акций ведущих российских компаний, этот день назвали "черным понедельником".