18:56
18 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Російський рубль обвалився до 4-річного мінімуму: причини

      -
      Обвал курсу російського рубля / ТАСС

      Курс російського рубля до долара і євро під час торгів 18 березня впав до 4-річних мінімумів. Курс долара на Московській біржі подолав позначку у 80 рублів. Євро продають за 87 рублів.

      На російську валюту тисне спалах пандемії коронавірусу і падіння цін на нафту. Сьогодні ціна на нафту марки Brent опустилася нижче 27 доларів за барель. Про це повідомляє Интерфакс.

      Актуально Ціни на нафту WTI та Brent побили 17-річний рекорд

      Акції ряду найбільших російських компаній також обвалились на торгах у середу:

      • Найбільше втратили у ціні акції "Аерофлоту" (падають на понад 11%). Це відбувається через повідомлення про скасування рейсів за багатьма європейськими напрямками.
      • Дешевшають також і нафтові компанії, наприклад, "Лукойл", "Роснефть" і "Сургутнафтогаз".

      Важливо! У російському Сбербанку запевняють, що колапсу в Росії не буде, адже змодельований найжорсткіший сценарій економічної кризи при якому барель "чорного золота" коштуватиме лише 20 доларів, а один долар вартуватиме 100 рублів. Проте російський бюджет, наголосимо, передбачає 42 долари за барель нафти.

      Що відомо про обвал цін на нафту? 6 березня 2020 року країни ОПЕК не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Таким чином з 1 квітня всі обмеження на видобуток нафти будуть зняті. У Росії заявили, що угода з ОПЕК не відповідала її інтересам. Тепер нарощування видобутку нафти Росією залежатиме лише від планів нафтових компаній, тобто це можливість неконтрольовано збільшувати видобуток "чорного золота".

      У результаті 9 березня ціни на нафту впали на 30%: це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року. Через обвал міжнародних фондових бірж та різке падіння акцій провідних російських компаній, цей день назвали "чорним понеділком".

      За умисне зараження коронавірусом в Україні загрожує 8 років в’язниці
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Долар Новини України Нафта Обвал цін на нафту Гроші Новини Росії Курси валют
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:01 Карантин в Україні: як працює "Нова пошта"
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 18:00 Робота з дому може бути ефективною: поради від компанії Google
      Блог Медіа
      сьогодні , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: переваги хмарної платформи для українського бізнесу
      17 березня , 15:57 Перші кроки в покері: як знайти власну "коронку" й заробити
      сьогодні , 10:25 Дезінфекція квартири від вірусів: дієві поради
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук