Російський рубль обвалився до 4-річного мінімуму: причини

Курс російського рубля до долара і євро під час торгів 18 березня впав до 4-річних мінімумів. Курс долара на Московській біржі подолав позначку у 80 рублів. Євро продають за 87 рублів.

На російську валюту тисне спалах пандемії коронавірусу і падіння цін на нафту. Сьогодні ціна на нафту марки Brent опустилася нижче 27 доларів за барель. Про це повідомляє Интерфакс.

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Акції ряду найбільших російських компаній також обвалились на торгах у середу:

Найбільше втратили у ціні акції "Аерофлоту" (падають на понад 11%). Це відбувається через повідомлення про скасування рейсів за багатьма європейськими напрямками.

Дешевшають також і нафтові компанії, наприклад, "Лукойл", "Роснефть" і "Сургутнафтогаз".

Важливо! У російському Сбербанку запевняють, що колапсу в Росії не буде, адже змодельований найжорсткіший сценарій економічної кризи при якому барель "чорного золота" коштуватиме лише 20 доларів, а один долар вартуватиме 100 рублів. Проте російський бюджет, наголосимо, передбачає 42 долари за барель нафти.

Що відомо про обвал цін на нафту? 6 березня 2020 року країни ОПЕК не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Таким чином з 1 квітня всі обмеження на видобуток нафти будуть зняті. У Росії заявили, що угода з ОПЕК не відповідала її інтересам. Тепер нарощування видобутку нафти Росією залежатиме лише від планів нафтових компаній, тобто це можливість неконтрольовано збільшувати видобуток "чорного золота".



У результаті 9 березня ціни на нафту впали на 30%: це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року. Через обвал міжнародних фондових бірж та різке падіння акцій провідних російських компаній, цей день назвали "чорним понеділком".