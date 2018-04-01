Обвал здания в Кировоградской области: погиб человек
В субботу, 31 марта, в с. Марьяновка, что в Кировоградской области, при разборке старого бесхозного здания произошло обрушение стены. В результате железобетонными плитами привалило мужчины 1956 года рождения.
Чтобы его спасти, пришлось использовать 5 человек личного состава и спецтехнику, сообщили в ГСЧС.
С помощью подъемного крана спасатели извлекли тело из-под завала. Однако мужчина от полученных травм скончался.
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Источник: 24 Канал
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