12:03
1 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
12°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Обвал здания в Кировоградской области: погиб человек

107 Читати новину українською
Мужчину привалило бетонными плитами
Мужчину привалило бетонными плитами / ГСЧС

В субботу, 31 марта, в с. Марьяновка, что в Кировоградской области, при разборке старого бесхозного здания произошло обрушение стены. В результате железобетонными плитами привалило мужчины 1956 года рождения.

Чтобы его спасти, пришлось использовать 5 человек личного состава и спецтехнику, сообщили в ГСЧС.

С помощью подъемного крана спасатели извлекли тело из-под завала. Однако мужчина от полученных травм скончался.

Читайте также: Пожар в многоэтажке в Днепропетровске: появились фото

Теги: Новости Украины Жертвы ГСЧС Новости Кропивницкого
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
сегодня, 11:01 Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
Ірина Лаб'як 633
1 апреля – история Дня дураков: девушки руководили мужчинами, а народ обманывал короля
сегодня, 10:01 1 апреля – история Дня дураков: девушки руководили мужчинами, а народ обманывал короля
Анастасія Ковач-Петрушенко 219
Переїзд у Київ із Сан-Франциско: враження іноземця від життя у столиці України
сегодня, 08:40 Переїзд у Київ із Сан-Франциско: враження іноземця від життя у столиці України
Peter Santenello 3053
Надежда госпереворота: реальные угрозы и подводные течения резонансного дела Савченко
31 марта, 22:00 Надежда госпереворота: реальные угрозы и подводные течения резонансного дела Савченко
1198
31 марта, 19:01 "Пытали током и били": как ФСБ упекла в тюрьму экс-мэра Феодосии
Юрій Бутусов 4259
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук