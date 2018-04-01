Обвал будівлі на Кіровоградщині: загинув чоловік

У суботу, 31 березня, у с. Мар’янівка, що у Кіровоградській області, під час розбирання старої безгосподарчої будівлі стався обвал стіни. У результаті залізобетонними плитами привалило чоловіка 1956 року народження.

Щоб його врятувати, довелося використати 5 чоловік особового складу та спецтехніку, повідомили у ДСНС. За допомогою підйомного крану рятувальники витягли тіло з-під завалу. Однак чоловік від отриманих травм помер. Читайте також: Пожежа в багатоповерхівці у Дніпрі: з’явились фото