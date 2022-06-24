Природа обстрелов
Как эксперт по авиаударам России в Харькове, говорю, что они попадают в гражданские застройки, в которых с 24 февраля и даже раньше:
- ни людей, ни складов вообще не было,
- кто-то или что-то было, но уплыло задолго до удара,
- были люди или склады на момент удара.
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И распределение 1, 2, 3 пока смотрится как случайное.
Куда могут – туда и целят. Потому что могут, потому что хотят, потому что граница близко.
Россия виновата
В разрушениях однозначно виновата Россия. В донацеливании – их шпионы и местные, которые помогают им.
Обвинение жертвы – это типичная российская тактика, а также типичная тактика террористов. Причем жертва гражданская или военная не имеет никакого значения. Мы здесь все на своей земле.
Кому это все непонятно и вы до сих пор не можете смириться с глобусом (расстоянием от Белгорода), позаботьтесь о себе и эвакуируйтесь в более безопасные места.
Обвинять военных в том, что они где-то базируются, – это реально рак мозга и измена.
У Кремля есть план уничтожения стран Балтии – смотрите видео: