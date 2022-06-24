Природа обстрелов

Как эксперт по авиаударам России в Харькове, говорю, что они попадают в гражданские застройки, в которых с 24 февраля и даже раньше:

ни людей, ни складов вообще не было,

кто-то или что-то было, но уплыло задолго до удара,

были люди или склады на момент удара.

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И распределение 1, 2, 3 пока смотрится как случайное.

Куда могут – туда и целят. Потому что могут, потому что хотят, потому что граница близко.

Россия виновата

В разрушениях однозначно виновата Россия. В донацеливании – их шпионы и местные, которые помогают им.

Обвинение жертвы – это типичная российская тактика, а также типичная тактика террористов. Причем жертва гражданская или военная не имеет никакого значения. Мы здесь все на своей земле.

Кому это все непонятно и вы до сих пор не можете смириться с глобусом (расстоянием от Белгорода), позаботьтесь о себе и эвакуируйтесь в более безопасные места.

Обвинять военных в том, что они где-то базируются, – это реально рак мозга и измена.