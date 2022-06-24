Природа обстрілів

Як експерт з авіаударів Росії в Харкові, кажу, що вони влучають в цивільні забудови, в яких з 24 лютого і навіть раніше:

ні людей, ні складів взагалі не було,

хтось або щось було, але сплило задовго до удару,

були люди чи склади на момент удару.

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І розподілення 1, 2, 3 поки виглядає як випадкове.

Куди можуть – туди і цілять. Бо можуть, бо хочуть, бо кордон близько.

Росія винна

У руйнуваннях однозначно винна Росія. У донацілюванні – їх шпигуни та місцеві, які їм допомагають.

Звинувачення жертви – це типова російська тактика, а також типова тактика терористів. Причому жертва цивільна чи військова – не має жодного значення. Ми тут всі на своїй землі.

Кому те все не зрозуміле і ви досі не можете змиритися з глобусом (відстанню від Бєлгорода), подбайте про себе і евакуюйтеся в безпечніші місця.

Звинувачувати військових в тому, що вони десь базуються, – це реально рак мозку і зрада.