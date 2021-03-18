Обвинения в "шпионаже" журналиста Есипенко в оккупированном Крыму: реакция США
Посольство США резко отреагировало на обвинения журналиста Владсилава Есипенко в "шпионаже" в оккупированном Крыму. Соединенные Штаты отметили, что российские оккупанты не имеют права препятствовать деятельности СМИ.
Источник:Твиттер Посольства США
Соответствующее заявление опубликовало посольство США в Украине в твиттере. Задержание Есипенко американские дипломаты назвали политически мотивированным.
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Российские оккупанты не имеют права самовольно задерживать людей
Российские оккупанты не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы, самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих судебных процессах,
– отметили в посольстве.
Что известно об обвинениях Есипенко
- Журналиста Владислава Есипенко задержали на оккупированном полуострове 10 марта.
- Против него возбудили уголовное дело за "шпионаж" якобы в пользу украинских спецслужб.
- Решительный протест против действий так называемых "правоохранителей" выразил МИД Украины. Украинские дипломаты требуют, чтобы оккупанты предоставили информацию о местонахождении Есипенко и допустили к нему независимых адвокатов.
- Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя открыла уголовное производство из-за действий российских силовиков.
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