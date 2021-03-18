Посольство США резко отреагировало на обвинения журналиста Владсилава Есипенко в "шпионаже" в оккупированном Крыму. Соединенные Штаты отметили, что российские оккупанты не имеют права препятствовать деятельности СМИ.

Соответствующее заявление опубликовало посольство США в Украине в твиттере. Задержание Есипенко американские дипломаты назвали политически мотивированным. К теме Разведка ответила на заявления ФСБ о задержании "Украинская агента" в Крыму Российские оккупанты не имеют права самовольно задерживать людей Российские оккупанты не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы, самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих судебных процессах,

– отметили в посольстве. We condemn Russia’s politically motivated arrest of journalist Vladyslav Yesypenko in Crimea. Russia’s illegal occupiers have no legitimate authority to restrain free press, arrest individuals arbitrarily, and deny due process rights. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 18, 2021 Что известно об обвинениях Есипенко Журналиста Владислава Есипенко задержали на оккупированном полуострове 10 марта.

Против него возбудили уголовное дело за "шпионаж" якобы в пользу украинских спецслужб.

Решительный протест против действий так называемых "правоохранителей" выразил МИД Украины. Украинские дипломаты требуют, чтобы оккупанты предоставили информацию о местонахождении Есипенко и допустили к нему независимых адвокатов.

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя открыла уголовное производство из-за действий российских силовиков. Обратите внимание! Между тем в ФСБ России утверждают, что Есипенко уже сам признался в шпионаже. Якобы для этого и осуществлял фото- и видеофиксацию местности. 7 лет назад Россия украла украинский Крым: смотрите видео 24 канала