Посольство США різко відреагувало на звинувачення журналіста Владсилав Єсипенка в "шпигунстві" в окупованому Криму. Сполучені Штати наголосили, що російські окупанти не мають права перешкоджати діяльності ЗМІ.

Відповідну заяву опублікувало посольство США в Україні у твітері. Затримання Єсипенка американські дипломати назвали політично вмотивованим. До теми Розвідка відповіла на заяви ФСБ про затримання "українського агента" в Криму Російські окупанти не мають права самовільно затримувати людей Російські незаконні окупанти не мають законних повноважень перешкоджати діяльності вільної преси, самовільно заарештовувати людей та відмовляти їм в належних судових процесах,

– наголосили у посольстві. We condemn Russia’s politically motivated arrest of journalist Vladyslav Yesypenko in Crimea. Russia’s illegal occupiers have no legitimate authority to restrain free press, arrest individuals arbitrarily, and deny due process rights. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 18, 2021 Що відомо про звинувачення Єсипенка Журналіста Владислава Єсипенка затримали на окупованому півострові 10 березня.

Проти нього відкрили кримінальну справу за "шпигунство" начебто на користь українських спецслужб.

Рішучий протест проти дій так званих "правоохоронців" висловило МЗС України. Українські дипломати вимагають, аби окупанти надали інформацію про місцеперебування Єсипенка та допустили до нього незалежних адвокатів.

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відкрила кримінальне провадження через дії російських силовиків. Зверніть увагу! Тим часом у ФСБ Росії стверджують, що Єсипенко вже сам зізнався у шпигунстві. Начебто задля цього і здійснював фото- та відеофіксацію місцевості. 7 років тому Росія вкрала український Крим: дивіться відео 24 каналу