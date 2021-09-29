По сообщениям правозащитников, массовые убийства произошли в течение сентября. Всего с июня 2021 года в стране зафиксировано 324 случая таких обвинений.
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В Конго "охотники на ведьм" сожгли 8 женщин
Общественные активисты выяснили, что в районе Калеха 114 местных жительниц обвинили в магической деятельности. Пятеро из них сожгли заживо, еще четверо так называемые боевики самообороны схватили и увезли в неизвестном направлении.
Эксперты считают, что рост таких нападений связан с провальной политикой власти. Мол, политики не могут наладить ситуацию в 2 основных сферах:
- правоохранительной системе;
- системе правосудия.
Учитель и правозащитник Шаша Рубенга рассказал, что в августе видел, как проходит "охота на ведьм" в одном из поселков. Молодчики утром ходили со списком женщин старше 65 лет, которых так называемая "провидица" назвала колдуньями.
Большинству обвиняемых удалось убежать, а некоторых спасли солдаты, которые стреляли в воздух и отгоняли толпу. "Потом я увидел, как они схватили пожилую женщину, у которой было семеро детей. Ее избили, облили бензином и подожгли", – вспомнил он.
К убийству женщин подстрекают "экстрасенсы"
Жителей Конго подстрекают к убийству женщин баджакази. Это подставные проповедники или самопровозглашенные экстрасенсы, которые заявляют, что умеют выявлять колдуний.
По словам профессора социологии Высшего института сельского развития в городе Букаву, эти люди играют на доверчивости населения и манипулируют их действиями. Таким образом они хотят привлечь больше сторонников, повысить репутацию и получить значительное влияние.
Местные прокуроры заявляют, что выследить лиц, совершивших убийства, практически невозможно. Так как сельские головы каждый раз перекладывают ответственность на общественность и не сообщают никаких имен.