За повідомленнями правозахисників, масові вбивства сталися протягом вересня. Загалом з червня 2021 року в країні зафіксовано 324 випадки таких звинувачень.

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У Конго "мисливці на відьом" спалили 8 жінок

Громадські активісти з'ясували, що в районі Калехе 114 місцевих мешканок звинуватили в магічній діяльності. П'ятьох з них спалили живцем, ще чотирьох так звані бойовики самооборони схопили і відвезли в невідомому напрямку.

Експерти вважають, що зростання таких нападів пов'язане з провальною політикою влади. Мовляв, політики не можуть налагодити ситуацію в 2 основних сферах:

правоохоронній системі;

системі правосуддя.

Вчитель і правозахисник Шаша Рубенга розповів, що у серпні бачив, як проходить "полювання на відьом" в одному з селищ. Молодики вранці ходили зі списком жінок старше 65 років, яких так звана "провидиця" назвала чаклунками.

Більшості звинувачених вдалося втекти, а деяких врятували солдати, що стріляли в повітря і відганяли натовп. "Потім я побачив, як вони схопили літню жінку, в якої було семеро дітей. Її побили, облили бензином та підпалили", – пригадав він.

До вбивства жінок підбурюють "екстрасенси"

Жителів Конго підбурюють до вбивства жінок баджаказі. Це підставні проповідники чи самопроголошені екстрасенси, які заявляють, що вміють виявляти чаклунок.

За словами професора соціології Вищого інституту сільського розвитку в місті Букаву, ці люди грають на довірливості населення і маніпулюють їхніми діями. Таким чином вони хочуть залучити більше прибічників, підвищити репутацію та отримати значний вплив.