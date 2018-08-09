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Обвиняемый в государственной измене "регионал" Ефремов будет сидеть за решеткой: решение суда

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Ефремов будет сидеть за решеткой
Ефремов будет сидеть за решеткой / Фото из открытых источников

Александр Ефремов останется под стражей до седьмого октября 2018 года. Прокуратура была категорически против любого смягчения меры пресечения, так как подозреваемый может влиять на свидетелей.

Об этом сообщила "Украинская правда".

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Указанные свидетели на суде подтвердили, что получали угрозы. Желание коллег, нардепов Скорика и Мирошниченко, взять Ефремова на поруки не было принято судом во внимание.


Пока продолжается следствие – Ефремов будет находиться за решеткой

В отношении бывшего члена "Партии регионов" выдвинут целый ряд обвинений – создание так называемой "ЛНР", государственная измена, сепаратизм и прочее. Подозревают его и в организации незаконного голосования в ВР так называемых "январских законов" 2014 года, которые способствовали бы установлению диктаторской власти Януковича. А еще в отмывании средств. Сам Ефремов в одном из интервью отмечал, что даже не помнит, сколько против него открыто дел.

Напомним, задержали Александра Ефремова еще 30 июля 2016 года, и с того времени суды продлевали ему арест больше десяти раз.

Теги: Криминальные новости Новости Украины Новости политики Партия регионов Судьи Александр Ефремов
Источник: 24 Канал
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