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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Звинувачений у державній зраді "регіонал" Єфремов далі сидітиме за ґратами: рішення суду

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Єфремов сидітиме за ґратами
Єфремов сидітиме за ґратами / Фото з відкритих джерел

Олександр Єфремов залишатиметься під вартою до сьомого жовтня 2018 року. Прокуратура була категорично проти будь-якого пом'якшення запобіжного заходу, адже підозрюваний може впливати на свідків.

Про це повідомила "Українська правда".

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Зазначені свідки на суді підтвердили, що отримували погрози. Бажання колег, нардепів Скорика та Мірошниченка, взяти Єфремова на поруки не було взято судом до уваги.


Поки триває слідство – Єфремов перебуватиме за ґратами

Щодо колишнього члена "Партії регіонів" висунуто цілу низку звинувачень – створення так званої "ЛНР", державна зрада, сепаратизм та інше. Підозрюють його і у організації незаконного голосування у ВР так званих "січневих законів" 2014 року, які сприяли б установленню диктаторської влади Януковича. А ще у відмиванні коштів. Сам Єфремов у одному з інтерв'ю зазначав, що навіть не пам'ятає, скільки проти нього відкрито справ.

Нагадаємо, затримали Олександра Єфремова ще 30 липня 2016 року, і з того часу суди продовжували йому арешт понад десять разів.

Теги: Новини України Новини політики Олександр Єфремов Судді Партія регіонів Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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