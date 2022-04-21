Захватчики вывезли уникальные медали в временно оккупированный Донецк. Пока неизвестно, какова их дальнейшая судьба.

Важно В поселке Мангуш оккупанты могли похоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев

В музее было более 700 экспонатов

Музей насчитывал более 700 экспонатов, размещенных на 16 стендах.

Все произведения в дар музею передала жена художника – народная артистка Украины Светлана Отченашенко-Харабет. Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022 года.

Часть уникальной коллекции: фото Мариупольского горсовета

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