Загарбники вивезли унікальні медалі до тимчасово окупованого Донецька. Наразі невідомо, яка їхня подальша доля.

Важливо В селищі Мангуш окупанти могли поховати від 3 до 9 тисяч маріупольців

У музеї було понад 700 експонатів

Музей налічував понад 700 експонатів, які були розміщені на 16 стендах.

Усі витвори в дар музею передала дружина митця – народна артистка України Світлана Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі у квітні 2022 року.

Частина унікальної колекції: фото Маріупольської міськради

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