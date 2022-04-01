Об этом Игорь Полищук рассказал в своем обращении к лучанам. Мэр подчеркнул, что информацию, что все безопасно, ему подтвердили в ГСЧС.
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Это – обычная бытовая вещь, – Полищук
Это не химическая атака, это обычная бытовая вещь. В одном из магазинов дезинфицирующим веществом обрабатывали одежду и была повышена концентрация этого вещества,
– пояснил мэр.
Запах сразу распространился по магазину, рассказал Полищук, однако администрация отреагировала очень быстро. Людей мгновенно эвакуировали.
Воздух в ЦУМе возьмут на анализ
1 апреля сотрудники ГСЧС и областной лабораторный центр проведут заборы воздуха и будет проведен анализ. После этого решат, можно ли будет возобновить работу.