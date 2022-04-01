Про це Ігор Поліщук розповів у своєму звернення до лучан. Мер наголосив, що інформацію, що все безпечно, йому підтвердили у ДСНС.

До теми З центрального універмагу в Луцьку евакуювали усіх відвідувачів та продавців

Це – звичайна побутова річ, – Поліщук

Це не є хімічною атакою, це звичайна побутова річ. В одному з магазинів дезінфікуючою речовиною обробляли одяг і була підвищена концентрація цієї речовини,

– пояснив мер.

Запах одразу поширився по магазину, розповів Поліщук, однак адміністрація відреагувала дуже швидко. Людей миттєво евакуювали.

Повітря у ЦУМі візьмуть на аналіз

1 квітня співробітники ДСНС та обласний лабораторний центр здійснять забори повітря та буде проведений аналіз. Вже після цього вирішать, чи можна буде відновити роботу.