Згідно з повідомленням Національної поліції, о 17:10 надійшло повідомлення, що людям стає погано на 2 та 3 поверхах.
Важливо Бунт через опромінення: окупанти покинули Чорнобильську АЕС та Славутич
Відомо, що на місце одразу вирушили рятувальники, правоохоронці та медики, а людей евакуювали.
Речник Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимира Нестерова повідомив попередні висновки фахівців. Погане самопочуття у відвідувачів ЦУМу могла спровокувати дезінфікуюча речовина, якою обробляли поверхні. А саме її збільшена концентрація.
Станом на 18:30 концентрація речовини суттєво зменшилась, загрози людям немає. Вранці буде проведено додатковий замір,
– додав Володимир Нестеров.
Крім того, допомога медиків нікому з відвідувачів та працівників закладу не знадобилася.