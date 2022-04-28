Представитель министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин считает это российской дезинформацией и ложью.

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Россияне несколько лет повторяют этот фейк

По его словам, оккупанты уже несколько лет регулярно рассказывают о планах Польши на Западную Украину.

Ложь о планах Польши напасть на Западную Украину повторяют уже несколько лет. Кампания особенно активизировалась после начала вторжения России в Украину. Высшие чины Кремля присоединяются к клевете на Польшу, – подчеркнул Зарин.

Он добавил, что таким образом Кремль пытается поссорить украинский и польский народы. А также подать Запад как агрессора, а Польшу – как государство, разжигающее войну и представляющее угрозу для НАТО и Европы.

Зарин призвал не верить в столь абсурдную российскую дезинформацию.

Напомним, недавно глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша якобы работают над тем, чтобы оккупировать Западную Украину. По мнению советника главы Офиса Президента Сергея Лещенко, так Кремль хочет преподнести себя как "освободителя Украины".

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