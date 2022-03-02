Жители всех украинских городов стремятся помочь своей армии всеми возможными способами. В территориальных оборонах уже не хватает мест, но противнику придется преодолевать не только сопротивление армии и вооруженных общин.

Интересно Враг готовится в ближайшее время запустить информационно-психологическую операцию, – Генштаб ВСУ

Противотанковые "чесноки" от ученых

Маскировочные сетки – не единственное, чем общество помогает армии. Население готово останавливать танки врага "ежами" и "чесниками".

Приобщились к этому и ученые, изготавливающие противотанковое орудие на Хортице.

В обычной жизни я энтомолог, занимаюсь изучением насекомых и бабочек. А сейчас мы стараемся как можно больше помочь вооруженным силам,

– рассказал научный сотрудник ЧП "Хортица" Михаил Муленко.

Ученые готовят "сюрприз" для боевой техники врага: видео