Мешканці усіх українських міст прагнуть допомогти своїй армії всіма можливими способами. У територіальних оборонах вже не вистачає місць, але ворогу доведеться долати не лише спротив армії та озброєних громад.
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Протитанкові "часники" від науковців
Маскувальні сітки – не єдине, чим суспільство допомагає армії. Населення готове зупиняти танки ворога "їжаками" та "часниками".
Долучилися до цього і науковці, які виготовляють протитанкове знаряддя на Хортиці.
У звичайному житті я ентомолог, займаюся вивченням комах та метеликів. А зараз ми намагаємося якомога більше допомогти збройним силам,
– розповів науковий співробітник НЗ "Хортиця" Михайло Муленко.
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