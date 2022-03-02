У Генштабі ЗСУ розповіли, що метою інформаційно-психологічної операції є за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії. На щастя, Росії не вдається досягнути поставлених цілей.

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За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію,

– мовиться у повідомленні.

Українців попередили: ворог використовуватиме тактику тотальної дезінформації та залякування цивільного населення.

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