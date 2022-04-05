Такую мысль выразил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

К теме Они даже не прячутся, – Зеленский отреагировал на статью о необходимости геноцида в Украине

Статья "РИА Новости" "Что Россия должна сделать с Украиной" – это обычный фашизм,

– подчеркнул чиновник.

Россияне открыто заявляют, что хотят геноцида украинцев

Накануне в российских пропагандистских СМИ вышла статья, где украинцев, не поддержавших захватчиков, называют "приспешниками нацистов". Угрожают, что мирных людей ждет "денацификация из-за идеологических репрессий".

Оккупанты убеждены, что это украинцы должны "искупить вину" перед Россией. Они подло заявляют, что планируют "разорвать" страну, отделив западные области.

Кстати – В наше время не казнят, но все скабеевы и другие мудозвоны закончат за решеткой, – Зеленский: