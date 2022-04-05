Таку димку висловив міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс.

До теми Вони навіть не ховаються, – Зеленський відреагував на статтю про необхідність геноциду в Україні

Стаття "РІА Новини" "Що Росія має зробити з Україною" – це звичайний фашизм,

– наголосив чиновник.

Росіяни відкрито заявляють, що хочуть геноциду українців

Напередодні в російських пропагандистських ЗМІ вийшла стаття, де українців, які не підтримали загарбників, називають "поплічниками нацистів". Погрожують, що на мирних людей чекає "денацифікація через ідеологічні репресії".

Окупанти переконані, що це українці повинні "спокутувати вину" перед Росією. Вони підло заявляють, що планують "пошматувати" країну, відокремивши західні області.

До речі – У наш час не страчують, але всі скабєєви та інші мудозвони закінчать за ґратами, – Зеленський: