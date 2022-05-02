Однако дело в том, что санкции принимаются только при стопроцентной поддержке. Об этом в эфире 24 канала сказал Пятрас Ауштрявичюс – европарламентарий от Литвы.
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По его словам, все 27 стран должны проголосовать за эмбарго российской нефти, или же предложить компромиссные решения, с которыми тоже согласятся.
Это значит, что нет возможностей "обыграть" Венгрию. То есть не могут 26 стран принять это решение, а Венгрия пусть ведет себя в этой ситуации, как хочет,
– объяснил европарламентарий.
Политическая цена очень высока
Это значит, что компромисс уже был предложен. Его еще в ближайшие дни будут обсуждать и уже в среду, 4 мая, представители стран должны сесть за стол и договориться.
"Поэтому я надеюсь, что этот компромисс будет приемлем Будапешту, потому что политическая цена очень велика, которую Венгрия уже платит. И это только начало", – добавил Ауштрявичюс.
Эмбарго для российского газа и нефти: последние новости
- Накануне СМИ писали, что в Евросоюзе продолжаются интенсивные политические консультации по поводу шестого пакета санкций.
- 1 мая появилась информация о том, что Германия поддержала введение эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций.
- В то же время , Европейский Союз планирует отказаться от нефти страны-террориста до конца 2022 года.
- Кроме того, Финляндия готовится приостановить поставки газа из России уже в мае – страна не собирается платить за газ в рублях.