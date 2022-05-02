Однако дело в том, что санкции принимаются только при стопроцентной поддержке. Об этом в эфире 24 канала сказал Пятрас Ауштрявичюс – европарламентарий от Литвы.

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По его словам, все 27 стран должны проголосовать за эмбарго российской нефти, или же предложить компромиссные решения, с которыми тоже согласятся.

Это значит, что нет возможностей "обыграть" Венгрию. То есть не могут 26 стран принять это решение, а Венгрия пусть ведет себя в этой ситуации, как хочет,

– объяснил европарламентарий.

Политическая цена очень высока

Это значит, что компромисс уже был предложен. Его еще в ближайшие дни будут обсуждать и уже в среду, 4 мая, представители стран должны сесть за стол и договориться.

"Поэтому я надеюсь, что этот компромисс будет приемлем Будапешту, потому что политическая цена очень велика, которую Венгрия уже платит. И это только начало", – добавил Ауштрявичюс.

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